Siemens планирует построить в окрестностях Берлина «умный город»

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Концерн Siemens вложит 600 миллионов евро в строительство «умного города» на участке в 70 гектаров на окраине Берлина.
Об этом сообщает CityLab.
Речь идет о ревитализации участка, которым компания владела еще с 1897 года. До Второй мировой войны здесь было жилье для работников заводов Siemens. Компания даже построила 4,5-километровый отрезок дороги. После разделения Берлина концерн перебазировался в Мюнхен, и район Зименсштадт постепенно стал приходить в упадок.
Концепция Siemensstadt 2.0 предусматривает строительство кампуса, в котором разместятся новые производственные базы Siemens, инновационные хабы, центры для стартапов и тому подобное. Будет построено около 3000 квартир, детские сады, школы, парки, рестораны, гостиницы, магазины. Компания планирует возобновить заброшенную железнодорожную ветку. Все это будет базироваться на принципах устойчивого развития, возобновляемой энергетики и цифровой инфраструктуры.
В конце 2018 года Берлин и Siemens подписали декларацию о намерениях. Город согласился инвестировать 1,5 миллиона евро в развитие инфраструктуры. Этим летом Siemens пригласила 15 архитектурных бюро разработать идеи нового района. Строительство планируют начать в конце 2021 года.
В свою очередь, местные жители относятся к планам Siemens преимущественно с энтузиазмом, но есть и опасения, что проект запустит процесс джентрификации, что приведет к заселению высокооплачиваемых специалистов и, соответственно, росту цен на аренду жилья.
В шести километрах от Зименсштадта находится аэропорт Тегель, который планируют вывести из эксплуатации после открытия нового аэропорта Бранденбург. А Тегель могут превратить в своеобразный IT-хаб. Вместе с проектом Siemensstadt 2.0 он может образовать новый городской кластер с 20 тысячами рабочих мест и жильем для 25 тысяч человек.
Siemens утверждает, что будет постоянно привлекать местных жителей к обсуждению проекта. Также обещает зарезервировать 30% жилья для малообеспеченных горожан.
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