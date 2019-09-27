НБУ назвал факторы укрепления гривны к доллару

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Увеличение предложения валюты на межбанковском валютном рынке в 2019 году обусловлено появлением новых фундаментальных факторов.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.
Читайте также: С начала года курс доллара упал на 13%
Как отметили в НБУ, прежде всего на валютный рынок влияет устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый государственный долг.
“Макрофинансовая стабилизация в Украине, нынешняя масштабная либерализация движения капитала, создание удобной инфраструктуры благодаря “ссылке” с Clearstream, а также текущие тенденции на глобальном финансовом рынке способствовали углублению интеграции Украины в международные рынки капитала”, – подчеркнул заместитель главы НБУ Олег Чурий.
По мнению заместителя главы НБУ, интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ имеет не спекулятивный характер. “В украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортную инвестиционную среду. Поэтому активное вхождение нерезидентов в украинский госдолг – это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять в дальнейшем ситуацию на валютном рынке”, – добавил он.
По данным НБУ, другой новый фундаментальный фактор, который стал определяющим для ситуации на валютном рынке сейчас и останется таким в дальнейшем, – это рекордный рост урожайности зерновых в Украине. В частности, по предварительным оценкам, в этом году зафиксирована самая высокая урожайность пшеницы и ячменя в Украине, по крайней мере с начала 2000-х.
“Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая, которые продолжают подпитывать предложение валюты, являются не сезонным фактором, вызванным исключительно благоприятными погодными условиями, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке”, – отметил Чурій.
В НБУ отметили, что предприятия реального сектора экономики заметного спроса на валюту не демонстрируют. В сентябре даже значительные объемы внешних платежей государственными предприятиями были сделаны за счет привлеченных ранее на международных рынках долговых средств.
Как подчеркнули в НБУ, центробанк планирует и в дальнейшем придерживаться режима плавающего обменного курса. “При этом режиме НБУ не поддерживает никакое значение обменного курса, а присутствие НБУ на валютном рынке определяется необходимостью накапливать международные резервы, сглаживать функционирование валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки”, – говорится в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%Вчера, 13:05 - 2136 15
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах УкраиныВчера, 14:58 - 2739 11
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 2970 6
Ощадбанк сообщает о начале предзаказов на NFC-кольцаВчера, 15:55 - 2618 5
В Украине планируют закрыть более 1000 госкомпаний4 ч. назад - 646 3
Suzuki официально представила субкомпактный кроссовер (фото)7 ч. назад - 3631
Межбанк: валюта разогревала рынокВчера, 18:20 - 3350
Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счетаВчера, 16:01 - 2970 6
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах УкраиныВчера, 14:58 - 2739 11
Как вырастет стоимость аренды гектара земли после введения рынкаВчера, 21:01 - 2642
Маск официально представил космический корабль StarshipВчера, 11:10 - 426
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 713
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1363
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2048
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2675