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Кто сможет покупать землю в Украине

Кто сможет покупать землю в Украине

В проекте закона № 2178 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения” предлагается, что Кабмин будет наделен полномочиями запрещать приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения. Такие участки расположены ближе, чем 30 км до государственной границы Украины для юридических лиц, чей конечный бенефициарный владелец (контролер) является иностранцем или лицом без гражданства”.

Об этом пишет народный депутат Украины Александр Дубинский на своем Telegram-канале.

Покупателями земель сельскохозяйственного назначения могут быть:

  • граждане Украины;
  • юридические лица Украины;
  • территориальные общины;
  • государство.

Ограничение концентрации земель в собственности: не более 0,5% в пределах страны и 15% в пределах области.

Предлагается внесение изменений в закон Украины “О санкциях” для возможности СНБО ограничивать приобретение земель лицами, связанными с государством-агрессором РФ.

Дата вступления в силу закона – 1 октября 2020 года.

Справка Finance.ua

  • Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранцы получат доступ к рынку украинской земли после снятия моратория.
  • Зеленский заявил, что покупать землю в Украине смогут только граждане Украины и украинские компании.
  • Запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.
По материалам Finance.UA
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