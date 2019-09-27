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Крупные плательщики задекларировали более 10 млрд грн НДС за август

Крупные плательщики задекларировали более 10 млрд грн НДС за август

По результатам работы августа 2019 года плательщиками Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы задекларировано к уплате 10,5 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС.

Как отметили в ведомстве, в сравнении с августом 2018 года нынешний показатель задекларированного крупными плательщиками НДС больше на 824 млн грн, или на 8,5%.

При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по сравнению с прошлым годом сократились на 12%.

Кроме того, в учреждении сообщили, что за счет опережающего темпа прироста начислений НДС к уплате над объемами налогооблагаемых операций, значительно увеличилась и налоговая отдача по плательщикам Офиса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а именно на 0,54 процентных пункта и остается самой высокой по Украине (с 2,85% по результатам финансово-хозяйственной деятельности за август 2018 году до 3,39% – за август 2019 года).

В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности с начала текущего года крупными плательщиками Офиса задекларировано к уплате свыше 89,23 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 6,44 млрд грн, или на 2,34% больше соответствующего периода 2018 года.

По материалам УНН
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