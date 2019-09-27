Крупные плательщики задекларировали более 10 млрд грн НДС за август

По результатам работы августа 2019 года плательщиками Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы задекларировано к уплате 10,5 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщили в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС.

Как отметили в ведомстве, в сравнении с августом 2018 года нынешний показатель задекларированного крупными плательщиками НДС больше на 824 млн грн, или на 8,5%.

При этом объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по сравнению с прошлым годом сократились на 12%.

Кроме того, в учреждении сообщили, что за счет опережающего темпа прироста начислений НДС к уплате над объемами налогооблагаемых операций, значительно увеличилась и налоговая отдача по плательщикам Офиса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а именно на 0,54 процентных пункта и остается самой высокой по Украине (с 2,85% по результатам финансово-хозяйственной деятельности за август 2018 году до 3,39% – за август 2019 года).

В целом по результатам финансово-хозяйственной деятельности с начала текущего года крупными плательщиками Офиса задекларировано к уплате свыше 89,23 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 6,44 млрд грн, или на 2,34% больше соответствующего периода 2018 года.