0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Представили внедорожную версию Lamborghini Gallardo (Фото)

Представили внедорожную версию Lamborghini Gallardo (Фото)

Необычный автомобиль на базе Lamborghini Gallardo выставлен на продажу.

Читайте также: Lamborghini представила первый гибридный суперкар

Голландские специалисты из Classic Youngtimers Consultancy выставили на продажу “вседорожную” версию Lamborghini Gallardo. Цена автомобиля с мотором V10, увеличенным дорожным просветом и пластиковыми накладками на колесные арки составляет 115 000 евро.

В основе необычного автомобиля лежит Lamborghini Gallardo 2004 года выпуска. Под капотом Gallardo Offroad находится 5,0-литровый V10 мощностью 500 к. с. и 510 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая роботизированная коробка передач E-Gear.

В своем стандартном виде Gallardo мог ускоряться с места до 100 км/ч за 4,2 секунды, а его максимальная скорость достигала отметки в 309 км/час. Динамические характеристики внедорожной версии суперкара не уточняются.

Спорткар получил увеличенный дорожный просвет, накладки на колесные арки и багажник с запасным колесом на крыше моторного отсека. Кроме этого, тюннеры установили дополнительное светодиодное освещение на крыше и два прожектора на переднем бампере. В результате получился шоукар с алюминиевой защитой днища и порогов, увеличенным на 47 мм дорожным просветом и композитными накладками вокруг моторного отсека и воздухозаборников.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.