Представили внедорожную версию Lamborghini Gallardo (Фото)

Необычный автомобиль на базе Lamborghini Gallardo выставлен на продажу.

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Голландские специалисты из Classic Youngtimers Consultancy выставили на продажу “вседорожную” версию Lamborghini Gallardo. Цена автомобиля с мотором V10, увеличенным дорожным просветом и пластиковыми накладками на колесные арки составляет 115 000 евро.

В основе необычного автомобиля лежит Lamborghini Gallardo 2004 года выпуска. Под капотом Gallardo Offroad находится 5,0-литровый V10 мощностью 500 к. с. и 510 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая роботизированная коробка передач E-Gear.

В своем стандартном виде Gallardo мог ускоряться с места до 100 км/ч за 4,2 секунды, а его максимальная скорость достигала отметки в 309 км/час. Динамические характеристики внедорожной версии суперкара не уточняются.

Спорткар получил увеличенный дорожный просвет, накладки на колесные арки и багажник с запасным колесом на крыше моторного отсека. Кроме этого, тюннеры установили дополнительное светодиодное освещение на крыше и два прожектора на переднем бампере. В результате получился шоукар с алюминиевой защитой днища и порогов, увеличенным на 47 мм дорожным просветом и композитными накладками вокруг моторного отсека и воздухозаборников.