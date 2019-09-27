Fiat Chrysler Automobiles заплатит штраф в 40 млн долларов за завышение показателей продаж

Концерн согласился уплатить гражданский штраф и прекратить нарушение правил, однако не признал и не опроверг обвинения агентства по ценным бумагам.

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Зато Fiat-Chrysler заявила, что пересмотрела и усовершенствовала свои процедуры отчетов о продажах. Также компания отметила, что штраф не окажет большого влияния на финансовую отчетность и особого ущерба не нанесет.

Агентство отмечает, что автопроизводитель похвастался длительным приростом продаж, вплоть до 2016 года, хотя на самом деле с сентября 2013 года показатели снижались. Когда компания раскрыла информацию о показателях продаж в 2016 году, она заявила, что значительное количество автомобилей было отправлено корпоративным покупателям парка, например, прокатным конторам, но эти машины не были зафиксированы как продажи.

Компания Fiat Chrysler заявила, что теперь регистрирует продажи, как только транспортные средства поставляются клиентам. Также были приняты меры для того, чтобы оперативно фиксировать в базе отмененные соглашения.