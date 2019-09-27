0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 91 0

Правительство сообщило, когда кредитный рейтинг Украины улучшится

Правительство сообщило, когда кредитный рейтинг Украины улучшится

В 2020 году суверенный рейтинг Украины повысится до минимум В+, а в 2023 году – до А-.

Об этом сообщается в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Читайте также: Каждая третья гривна: премьер напомнил о рекордных долгах Украины

Правительство запланировало полностью деполитизировать функцию по управлению долгом и создать сильное долговое агентство. Отмечается, что «государственные гарантии будут предоставляться только для реализации стратегических инвестиционных проектов». Кабмин также намерен развивать внутренний рынок государственных ценных бумаг.

«Мы обеспечим публичность и прозрачность, регулярное обновление и распространение отчетов и актуальных важных перемен и событий в экономике, проведение активной работы с инвесторами и международными рейтинговыми агентствами, организацию информационных выездных презентаций для иностранных инвесторов (роад-шоу), что обеспечит вместе с продолжением имплементации реформ в Украине повышение суверенного рейтинга Украины до минимум В+ в 2020 году и до А- в 2024 году, снижение категории риска Украины по классификации ОЭСР», — отмечается в документе.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.