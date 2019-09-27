Правительство сообщило, когда кредитный рейтинг Украины улучшится

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В 2020 году суверенный рейтинг Украины повысится до минимум В+, а в 2023 году – до А-.
Об этом сообщается в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.
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Правительство запланировало полностью деполитизировать функцию по управлению долгом и создать сильное долговое агентство. Отмечается, что «государственные гарантии будут предоставляться только для реализации стратегических инвестиционных проектов». Кабмин также намерен развивать внутренний рынок государственных ценных бумаг.
«Мы обеспечим публичность и прозрачность, регулярное обновление и распространение отчетов и актуальных важных перемен и событий в экономике, проведение активной работы с инвесторами и международными рейтинговыми агентствами, организацию информационных выездных презентаций для иностранных инвесторов (роад-шоу), что обеспечит вместе с продолжением имплементации реформ в Украине повышение суверенного рейтинга Украины до минимум В+ в 2020 году и до А- в 2024 году, снижение категории риска Украины по классификации ОЭСР», — отмечается в документе.
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