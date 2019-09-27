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Мининфраструктуры планирует построить наземное метро на Троещину

Мининфраструктуры планирует построить наземное метро на Троещину

Министерство инфраструктуры намерено связать столичную Троещину с другими районами города линией наземного метро.

Рассказал об этом министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радио Свобода.

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“Мы будем обязательно говорить о киевском наземном метро, назовем это так. Аналог кольцевого быстрого трамвая. Я не знаю даже с чем это сравнить. Это в Германии называется S-Bahn. Это одна из возможностей, как мы можем наконец решить проблему с наземным электрическим транспортом на Троещине”, — отметил он.

По словам министра, такой проект обойдется “в несколько раз дешевле” и поможет решить проблему транспортного сообщения Левого берега с Правым.

“Это невероятно разгрузит трафик. Все это будет с сетью связано, а дальше все это будет логичное логистическое ответвление”, — пояснил Криклий.

Когда именно будет реализован проект, по словам министра, зависит от столичной власти.

“Мы с ними имели 2,5 недели назад встречу, проговорили, подали предложения. При участии “Укрзализныци” эта встреча проходила. Там есть определенные расчеты, много вопросов мы забираем на себя, на самом деле большинство. То есть от Киева необходимо участие в этом процессе лишь на одну треть. Пусть определяются. Потому что мосты строят недешевые, но мне кажется, эта проблема приоритетнее”, — добавил министр.

По материалам Радио Свобода
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