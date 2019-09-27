Минфин раскрыл детали возвращения игорного бизнеса в Украину (инфографика)

Одобренный Кабинетом Министров законопроект “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” предусматривает создание специального органа по надзору за игорным бизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Читайте также: Правительство ожидает до 2,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Как сообщается, этот орган будет надзирать за всеми видами деятельности в сфере азартных игр, выдавать лицензии.

Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино специальной игровой зоной являются территории гостиниц категории “пять звезд”, а для залов игровых автоматов – территории отелей категории от “трех” до “пяти” звезд.

“Также вводится принцип “ответственной игры”, который предусматривает принятие организатором азартных игр мер для предупреждения и минимизации негативных последствий, и создаются механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией)”, – говорится в сообщении.

Документом предусмотрена новая система лицензирования деятельности в сфере азартных игр: с ограниченным количеством лицензий, дифференцированным размером платы за них в зависимости от вида азартной игры, количества игорного оборудования и расположения игорного заведения. Размер платы за лицензии будет определяться по результатам электронных аукционов.