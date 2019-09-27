Власти представили программу действий по реконструкции железной дороги

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Власть планирует реформировать государственную Укрзализныцю, разделив ее на 3 компании.
Об этом говорится в программе действий правительства до 2025 года, текст которой опубликован на сайте парламента.
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“Сегодняшний монополист АО “Укрзализныця” будет реформирован и разделен на отдельные субъекты хозяйствования — оператора инфраструктуры, грузового перевозчика, пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (будет осуществлено первичное публичное размещение акций украинских железнодорожных компаний на международных биржах)”, – отмечается в тексте Программы.
Для комфорта граждан хотят внедрить системы управления качеством пассажирских перевозок и мониторинг их выполнения в соответствии со стандартами Европейского Союза.
Также планируют модернизировать железнодорожную инфраструктуру: за 5 лет должно быть обновлено 200 единиц тягового подвижного состава, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов “Интерсити”, отремонтировано и обновлено 5000 км железнодорожной инфраструктуры.
Таким образом правительство хочет уменьшить затраты времени пассажиров и грузоотправителей на перевозки железнодорожным транспортом и повысить мобильность экономики.
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