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Власти представили программу действий по реконструкции железной дороги

Власти представили программу действий по реконструкции железной дороги

Власть планирует реформировать государственную Укрзализныцю, разделив ее на 3 компании.

Об этом говорится в программе действий правительства до 2025 года, текст которой опубликован на сайте парламента.

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“Сегодняшний монополист АО “Укрзализныця” будет реформирован и разделен на отдельные субъекты хозяйствования — оператора инфраструктуры, грузового перевозчика, пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (будет осуществлено первичное публичное размещение акций украинских железнодорожных компаний на международных биржах)”, – отмечается в тексте Программы.

Для комфорта граждан хотят внедрить системы управления качеством пассажирских перевозок и мониторинг их выполнения в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Также планируют модернизировать железнодорожную инфраструктуру: за 5 лет должно быть обновлено 200 единиц тягового подвижного состава, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов “Интерсити”, отремонтировано и обновлено 5000 км железнодорожной инфраструктуры.

Таким образом правительство хочет уменьшить затраты времени пассажиров и грузоотправителей на перевозки железнодорожным транспортом и повысить мобильность экономики.

По материалам Finance.UA
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