НКРЭКУ отказалась снизить максимальные цены на электроэнергию.

По этом сообщил в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

“Сегодня НКРЭКУ не приняла в учет экономические факторы и не создала условия для получения потребителями справедливой цены за электроэнергию. Члены комиссии сегодня не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка (price caps), поскольку не видят для этого оснований”, – сообщил он.

Он отметил, что средняя цена угля согласно биржевому индексу API 2 за 9 месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 года и составляет 63,6 долларов США за тонну. Курс доллара США по отношению к гривне составляет 24,12 гривен за 100 долларов США, что на 13,3% меньше курса доллара США к гривне, который учитывался при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии на 2019 год.

Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и, в частности, приобретаемых населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках.

По мнению Алексея Оржеля, price caps должны быть взвешенно пересмотрены и изменены в соответствии с рыночными условиями.

Справка Finance.ua

НКРЭКУ утвердила новый тариф на электроэнергию для поставщика “последней надежды”.

Согласно принятому постановлению об установлении тарифа на услуги поставщика “последней надежды” на 4-й квартал 2019 года, уровень тарифа составляет 373,77 грн/МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Тарифы на электроэнергию для населения в Украине:

Для населения, проживающего в жилых домах – 90 коп. до 100 кВт/ч, 168 коп. за более 100 кВт/ч.