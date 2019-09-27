0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Правительство ожидает до 2,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Правительство ожидает до 2,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

Читайте также: Доходы от легализации игорного бизнеса и добычи янтаря потратят на социальную сферу

По его словам, окончательные цифры поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса станут известны после того, как депутаты проголосуют законопроект.

“Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на 2-2,5 миллиарда гривен за счет легализации игорного бизнеса мы в бюджет получим, но конечно надо считать. Много будет зависеть от того, какой закон будет принят”, – сказал Гончарук.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.