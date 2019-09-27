Правительство ожидает до 2,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

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По его словам, окончательные цифры поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса станут известны после того, как депутаты проголосуют законопроект.

“Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на 2-2,5 миллиарда гривен за счет легализации игорного бизнеса мы в бюджет получим, но конечно надо считать. Много будет зависеть от того, какой закон будет принят”, – сказал Гончарук.