Правительство ожидает до 2,5 млрд грн от легализации игорного бизнеса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить дополнительные 2-2,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга.
Читайте также: Доходы от легализации игорного бизнеса и добычи янтаря потратят на социальную сферу
По его словам, окончательные цифры поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса станут известны после того, как депутаты проголосуют законопроект.
“Если мы говорим о доходной части бюджета, то мы рассчитываем на 2-2,5 миллиарда гривен за счет легализации игорного бизнеса мы в бюджет получим, но конечно надо считать. Много будет зависеть от того, какой закон будет принят”, – сказал Гончарук.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka готовится остановить бизнес6 ч. назад - 6799 21
В Кабмине взяли курс на создание 1 млн рабочих мест и роста ВВП на 40%4 ч. назад - 1104 14
"Каждая третья гривна": премьер напомнил о рекордных долгах Украины2 ч. назад - 913 5
Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговая8 ч. назад - 1387 4
Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)Вчера, 15:42 - 2496 4
Rozetka готовится остановить бизнес6 ч. назад - 6799 21
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 2624 3
“Округление” в чеке: Нацбанк объяснил, как это будет работать (инфографика)8 ч. назад - 2236
Что ждать от курса на этой неделе?5 ч. назад - 1652
Межбанк: валютный рынок настроен на укрепление гривны5 ч. назад - 1525
Маск официально представил космический корабль Starship6 ч. назад - 201
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 603
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1247
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1934
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2626