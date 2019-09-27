В Украине запустилась новая IT-система депозитарного учета

В Украине 30 сентября состоялся запуск новой IT-платформы Центрального депозитария DEPEND Q, который приведет к качественным изменениям в работе системы депозитарного учета украинского рынка ценных бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Национального депозитария Украины.

В новую систему была переведена информация о 3 млн счетов, номинальная стоимость которых составляет 1,7 трлн грн. Новая платформа позволяет депозитарным учреждениям самим выбирать альтернативное ПО для обслуживания клиентов.

“Для развития украинского фондового рынка это новый важный этап. Ведь новое программное обеспечение работает по международным стандартам пост-трейдинга, которые мы системно вводим в практику в течение последних трех лет. Сейчас альтернативную систему выбрало …, в то время как … работает в системном модуле, предоставленном НДУ. Это позволяет обеспечить стабильность и эффективную работу рынка”, – отмечает Миндаугас Бакас, Председатель Правления Национального депозитария Украины.

Новые функции и возможности депозитарной системы повысят качество услуг, которые будут получать как национальные игроки, так и нерезиденты. Новая платформа позволяет депозитарным учреждениям самим выбирать альтернативное ПО для обслуживания клиентов.

Этапы внедрения нового ПО депозитарного учета:

1. Проведение тендера среди ведущих разработчиков программного обеспечения из США, Великобритании, стран Западной Европы – 2017 г.

2. Выбор поставщика ПО – Percival Software Limited (Великобритания, Лондон) и подписание договора на подготовительные проектные работы – конец 2017 г.

3. Подписание контракта на разработку нового программного обеспечения для депозитарной системы фондового рынка с Percival Software Limited – май 2018 г.

4. Поставка системы с основным функционалом – ноябрь 2018 года. Поставка ПО с финальным функционалом – апрель 2019 года.

5. Впервые в истории фондового рынка при внедрении новой IT-платформы депозитарной системы проходили открытые обсуждением с участием ключевых игроков рынка, учитывались отзывы и комментарии. Непосредственное знакомство представителей ДУ с функционалом нового ПО началось в феврале 2019 г..

6. Проведение обучающих семинаров-сессий для представителей ДУ – апрель-май 2019 г.

7. Тестирование ПО участниками фондового рынка Украины – июнь-сентябрь 2019 г.

Отметим, что, несмотря на постоянное напоминание участникам рынка через различные информационные каналы о важности процесса миграции и своевременного его выполнения, не все успели его провести. Но мы делаем все возможное, чтобы помочь им как можно быстрее завершить процесс миграции.

«Развитие финансовой инфраструктуры в нашей стране много лет формировалось по остаточному принципу, но в последние годы отношение к этому вопросу изменилось. Ведь инфраструктура – это фундамент рынка. Рынок нельзя построить на неустойчивом фундаменте. Центральный депозитарий – важный элемент финансовой инфраструктуры. За последние три года команда Нацдепозитария много сделала для внедрения в свою деятельность лучших мировых практик и стандартов, современных технологий. Сегодня состоялся очередной шаг в направлении технологической интеграции Украины в мировую учетную систему – НДУ полностью перешел на новую современную IT-платформу DEPEND Q. Эта новая платформа дает новый функционал для всего рынка, новые сервисы как для компаний, так и владельцев ценных бумаг, обеспечивает высокий уровень защиты их прав» , – говорит Тимур Хромаев, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.