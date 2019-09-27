Межбанк: валютный рынок настроен на укрепление гривны

В понедельник на валютном рынке снова будет достаточно напряженно и с возможными сюрпризами по курсовому тренду.

На поведение участников рынка будут влиять несколько факторов:

1) Завершение месяца и квартала. Сегодня — последний день месяца и казалось бы, большинство крупных клиентов уже закрыли свои основные суммы расчетов на отчетную дату. Но даже им необходимо “отрихтовать” все свои операции на 1-е число, что в сочетании с активной работой и небольших клиентов по концу месяца – приведет к неплохой статистике торгов в понедельник. По нашим расчетам сегодня объем операций на межбанке будет в пределах до 270-330 млн долларов при заключении до 500-630 сделок. Кроме этого – банкам также надо зафиксировать свой результат по торговле валютой за месяц, а также выполнить все экономические нормативы Нацбанка на отчетную дату. Это приведет к активности финучреждений по собственным операциям на валютном и ресурсном рынке во второй половине дня;

2) Подготовка местных и иностранных инвесторов к завтрашнему аукциону по размещению ОВГЗ на первичном рынке и активная работа с этими бумагами на вторичном рынке. Этот аукцион будет по размещению гривневых облигаций всего на 3 млрд гривен по номиналу (что не самое большое предложение со стороны Минфина Украины за последнее время), но и этот объем добавит предложения валюты на межбанке со стороны нерезидентов. А поведение клиентов на вторичном рынке также добавит элемент интриги по покупке/продаже облигаций на вторичке и как следствие — может приводить к перекосам спроса и предложения на валютном межбанке в те моменты, когда нерезиденты будут проводить свои сделки с ОВГЗ и оплачивать их в гривне;

3) У клиентов завершается период возмещения НДС. На фоне приближения конца отчетного периода Госказначейство сегодня фактически завершит все крупные выплаты экспортерам, что также будет менять расклад сил по спросу и предложению валюты на межбанке в моменты захода этой гривны на их счета.

В целом, настроения валютного рынка пока остаются в пользу дальнейшего укрепления гривны. С учетом фактора завершения месяца и квартала – мы ожидаем на сегодня коридор по доллару 24,05-24,25 гривен.

Ниже этого уровня курс снова не просядет, так как при появлении ситуативного излишка доллара на торги выйдет Нацбанк с его выкупом через Matching. Это поддержит американскую валюту на торгах. Но значительных объемов покупок со стороны регулятора мы в понедельник не ожидаем – максимум 30-40 млн долларов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,10 / 24,13

евро – 26,34 / 26,37

российский рубль – 0,3739 / 0,3748

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