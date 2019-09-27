Какой была средняя номинальная зарплата украинцев в августе - Госстат

В августе этого года средняя заработная плата штатного работника в Украине составила 10 537 грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Читайте также: Средняя зарплата киевлян в июле превысила 16 тыс. грн

Это свидетельствует о ее росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,4%. Однако по сравнению с июлем 2019 года, в августе эта сумма уменьшилась на 4,0%.

Индекс реальной заработной платы в августе составляет 96,3% по сравнению с июлем и 107,7% по сравнению с августом 2018 года.

В Госстате также отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе в 2,5 раза превышала уровень минимальной заработной платы (4173 грн).

Самая высокая средняя зарплата в августе была начислена работникам таких отраслей:

ИТ – 17 226 грн;

финансовая деятельность и страхование – 18 649 грн;

государственное управление и оборона, соцстрахование – 16 155 грн.

Самая низкая средняя заработная плата за август наблюдалась в сферах временного размещения и организации питания и здравоохранения, где работники в среднем получали 7015 грн и 7067 грн соответственно.