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В Германии посчитали потери от перехода на электромобили

В Германии посчитали потери от перехода на электромобили

Эксперты считают, что после отказа от двигателей внутреннего сгорания в ФРГ будут сокращены 125 тысяч рабочих мест.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как следует из аналитического материала института Center Automotive Research (CAR), большинство рабочих мест, которые более не будут нужны, связаны с производством. В отчете указывается, что ряд федеральных земель, где находятся крупные автомобильные заводы, уже готовятся к предстоящим изменениям.

Предпосылки для подобного сокращения заключаются в том, что хотя для электромобилей требуются дорогие аккумуляторы, многие другие составные части “обычных” автомобилей, такие как механические коробки передач и другие компоненты двигателей внутреннего сгорания, больше не будут нужны. Поэтому электромобили в эксплуатации считаются более экономичными.

Эксперты института CAR предполагают, что примерно через десять лет в Германии электромобили будут составлять около двух третей от всех произведенных в Германии машин. Для их производства тогда, вероятно, будет требоваться 709 тысяч человек вместо 834 тысяч, как в настоящее время.

По материалам Корреспондент.net
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