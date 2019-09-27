В Мининфраструктуры назвали убытки портов от аннексии Крыма

С момента аннексии Крыма Россией в 2014 году украинские морские порты потеряли 6 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Читайте также: Киевские застройщики задолжали около 2 млрд грн

«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом – шесть миллиардов гривен», – заявили в ведомстве.

При этом некоторые порты оказались в сложной ситуации, отметил глава ведомства Владислав Криклий.

В июле с.г. в Генштабе ВСУ сообщали, что с 2018 года свыше 1200 судов, направлявшихся в украинские порты Бердянска и Мариуполя, были осмотрены представителями России в районе Керченского пролива, а среднее время задержки судов за этот период составило от 8 до 12 суток.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.

В международных судах сейчас рассматриваются иски от некоторых украинских компаний, которые требуют компенсации за потерянные активы («Укрнафта», «Нафтогаз Украины», «Днепроазот»).