В Мининфраструктуры назвали убытки портов от аннексии Крыма

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С момента аннексии Крыма Россией в 2014 году украинские морские порты потеряли 6 млрд грн.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
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«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом – шесть миллиардов гривен», – заявили в ведомстве.
При этом некоторые порты оказались в сложной ситуации, отметил глава ведомства Владислав Криклий.
В июле с.г. в Генштабе ВСУ сообщали, что с 2018 года свыше 1200 судов, направлявшихся в украинские порты Бердянска и Мариуполя, были осмотрены представителями России в районе Керченского пролива, а среднее время задержки судов за этот период составило от 8 до 12 суток.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
В международных судах сейчас рассматриваются иски от некоторых украинских компаний, которые требуют компенсации за потерянные активы («Укрнафта», «Нафтогаз Украины», «Днепроазот»).
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