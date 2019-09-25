Украине дадут 900 млн евро на ремонт трассы Киев – Одесса до уровня автобана

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Бывший и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, озвучивший ранее стоимость ремонта дорог в стране, сообщил, что ЕИБ и ЕБРР выделят на капитальный ремонт трассы Киев – Одесса 900 миллионов евро, что уже закреплено договоренностями.
Об этом Новак сообщил в интервью “Громадскому”.
“Кстати, нам удалось завершить переговоры с европейскими банками с EИB и ЕБРР – Украина получает следующие 900 миллионов евро на капитальный ремонт дороги Киев – Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана. Со следующего строительного сезона они должны начать ремонт, то есть можно сказать: “Наконец-то будет хоть куда-то нормальный автобан”. На капитальный ремонт этой дороги необходимо два-три года”, – сказал Новак.
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