Украине дадут 900 млн евро на ремонт трассы Киев – Одесса до уровня автобана

Бывший и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, озвучивший ранее стоимость ремонта дорог в стране, сообщил, что ЕИБ и ЕБРР выделят на капитальный ремонт трассы Киев – Одесса 900 миллионов евро, что уже закреплено договоренностями.

Об этом Новак сообщил в интервью “Громадскому”.

“Кстати, нам удалось завершить переговоры с европейскими банками с EИB и ЕБРР – Украина получает следующие 900 миллионов евро на капитальный ремонт дороги Киев – Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана. Со следующего строительного сезона они должны начать ремонт, то есть можно сказать: “Наконец-то будет хоть куда-то нормальный автобан”. На капитальный ремонт этой дороги необходимо два-три года”, – сказал Новак.