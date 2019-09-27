Через полгода предприниматели смогут проводить РРО через смартфон - налоговая

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В рамках государственной трансформации в цифровой сфере Госналоговая служба Украины переведет кассовые аппараты в смартфон и отменит бумажные чеки.
Об этом сегодня на International IT Forum сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.
Читайте также: Открыть ФЛП за 10 минут: в Украине презентовали мобильное приложение с государственными услугами
“Огромный проект, который мы делаем — это регистраторы расчетных операций. Был принят закон, который с 2021 года вводит использование регистраторов расчетных операций для определенных категорий предпринимателей. Но основное, что он делает — вводит кассовый аппарат в смартфон. Уже через полгода в соответствии с законом можно будет пользоваться смартфоном как регистратором расчетных операций”, — сказал Верланов.
По его словам, отменили также обязательность бумажного чека, его можно выдавать с согласия покупателя.
Чек будет формироваться в смартфоне. Это является предпосылкой для общей цифровизации отношений между предпринимателями и клиентами, которые создадут нам возможность без бумаги бороться с теневой экономикой”, — сказал Верланов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 5572 4
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 1763 3
Австрия запустит поезд до Перемышля с пересадкой в УкраинуВчера, 18:23 - 724 2
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 22636 2
Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)Вчера, 08:20 - 9249 2
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 22636 2
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 5572 4
"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиковВчера, 09:42 - 3238 1
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 1763 3
Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)Вчера, 15:42 - 1497 1
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 520
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1129
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1822
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2598
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1440