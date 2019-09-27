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Руководство Gucci подозревают в уклонении от уплаты налогов

Руководство Gucci подозревают в уклонении от уплаты налогов

Фискальная власть в Италии начала расследование в отношении 12 бывших и действующих менеджеров Gucci, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2017 годы. Речь идет о неуплате «десятков миллионов евро».

Об этом сообщает Bloomberg.

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Налоговики считают, что компания направляла доходы через швейцарский логистический центр,чтобы не платить высокие налоги в Италии.

«Kering заключил соглашение с итальянским налоговым агентством 9 мая 2019 года. – говорится в заявлении компании, которая является владелицей Gucci. – В этих обвинениях нет ничего нового, и дальше комментировать нечего».

Налоговый скандал испортил репутацию Gucci, даже, несмотря на то,что ее материнская компания стала одним из ярчайших поборников индустрии роскоши в вопросах этики и экологии. Итальянский лейбл пережил впечатляющий поворот под руководством генерального директора Марко Биццарри.

Kering, которая в прошлом году отказалась от контроля над немецкой Puma SE, стала более зависимой от прибылей Gucci. На днях компания объявила о намерениях разместить облигации, которые будут конвертироваться в акции Puma, на 500 млн евро. По словам французской компании, полученные средства пойдут на общие корпоративные цели.

Биццарри в список руководителей, в отношении которых начаты новые расследования, не вошел. По словам источников, гендиректор урегулировал спор относительно своих налогов в 2017 году в рамках программы амнистии за репатриацию заработка.

Первоначальное расследование в Италии было сосредоточено на коммерческой деятельности «дочки» Kering в Швейцарии с 2011 по 2017 год. Оно касалось сумм, которые проводила Gucci через швейцарский логистический центр.

Новое расследование происходит, когда власти страны ужесточают контроль за международными операциями модных брендов, проверяя, достаточно ли они платят налогов дома.

По материалам Mind
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