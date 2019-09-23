В УЗ озвучили сумму, которая потребуется на реализацию стратегии на 4 года

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Базовый сценарий реализации стратегии “Укрзализныци” на 2019-2023 годы потребует 150 млрд грн инвестиций.
Об этом сказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский.
Среди перспективных направлений привлечения инвестиций Саболевский назвал развитие припортовой железнодорожной инфраструктуры, строительство логистических терминалов на границе с ЕС, подвижной грузовой состав и развитие пассажирских вокзалов.
“Припортовая инфраструктура интересует, прежде всего, владельцев грузов, поскольку значительная часть экспорта перевозится железнодорожным транспортом. Развитие логистических терминалов на границе с ЕС также интересует экспортеров, поскольку перегрузки грузов в Украине дешевле, чем в Европе. Инвестиции в грузовой подвижной состав интересуют, с одной стороны, производителей такой продукции, которые обычно помогают “Укрзализныце” получить доступ к связанным кредитам, а с другой – частных операторов подвижного состава, которые вкладывают средства в обновление собственных парков грузовых вагонов”, – отметил он.
Кроме того, директор по стратегическому развитию УЗ считает перспективным направлением инвестиции в развитие пассажирских вокзалов.
“Сегодня уже прорабатываются пилотные инвестиционные проекты, потенциал окупаемости которых очень высок”, – добавил он.
В то же время, по мнению Саболевского, при существующем госрегулировании тарифов большая часть направлений деятельности УЗ, которые требуют значительных инвестиций, не будут рентабельными и требуют изменения подхода.
“По моему мнению, надлежащее внедрение Евродирективы позволит решить этот вопрос”, – сказал он.
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