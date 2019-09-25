Какие работники получили самую высокую надбавку к зарплате - исследование

Этой осенью ожидается рост средней заработной платы на 7-10%. На надбавку смогут рассчитывать как дефицитные кадры, так и представители более распространенных профессий.

Об этом говорится в исследовании издания “МинФин”.

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Этот год стал для украинцев более чем положительным в плане роста заработных плат. В 2019 году оклады растут постоянно, а не “прыжками”, как это было ранее.

Что касается профессий, представители которых за минувшие 8 месяцев получили самую большую надбавку к зарплате, то таковых немного.

Речь идет о сотрудниках отрасли промышленного производства, водного транспорта, телекоммуникаций, финансов и сельского хозяйства. Их зарплата выросла на 25%, в среднем до 13 тысяч гривен.

Нельзя не упомянуть об еще одном нонсенсе. Работодатели за последние 10 лет впервые провели в этом году индексацию выплат в летний период времени. А его, как правило, принято считать “мертвым сезоном” на рынке труда.