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В Украине пересмотрят систему начисления субсидий

В Украине пересмотрят систему начисления субсидий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что в Украине пересмотрят систему начисления субсидий.

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов в четверг, 26 сентября.

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В сообщении говорится, что правительство будет снижать тарифы и сокращать количество субсидиантов.

«С сентября 2019 года цена на газ для населения на порядок меньше, чем показатели за аналогичный период 2018 года. Соответственно, если тарифы уменьшаются, необходимо урезать количество субсидиантов», – отметил Герус.

Он также пояснил, что для современного общества главным должна стать привычка сначала платить тарифы и налоги, а потом тратить доходы на все остальное.

«В обществе работает простая формула: твой доход – расходы на выплату тарифов – оплата налогов. Это все, что ты обязан оплатить. Все остальное можно свободно тратить на кино, книги и так далее. Поэтому главное – это доходы. Все начинается с них. Чем больше доходы, тем меньше мы думаем о тарифах», – резюмировал Герус.

По материалам Судебно-юридическая газета
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