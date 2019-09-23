Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,346 млн и 33,336 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (41 и 37), максимальный курс продажи доллара 26,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,13-24,14 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 73,682 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1000 – 29 982
24,1000 – 500
24,1200 – 5 000
24,1200 – 2 000
24,1300 – 20 000
24,1300 – 2 000
24,1300 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1547 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1521 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 4821 9
Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в УкраинуПозавчера, 12:33 - 750 5
Как в Украине за полгода изменилась цена на газ для населения (инфографика)Вчера, 17:00 - 1746 4
"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)Вчера, 21:28 - 1775 3
ПриватБанк запустил бесконтактное кредитование с помощью смартфоновВчера, 16:07 - 1909 3
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонВчера, 21:00 - 4821 9
В октябре ВРУ должна принять закон об уменьшении трудовых штрафов - ТретьяковаВчера, 15:46 - 3506
Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимостиВчера, 14:03 - 2717
Межбанк: попытка повысить курс провалиласьВчера, 18:15 - 2226
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 2070
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов43 мин. назад - 20
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)Позавчера, 15:10 - 723
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1523
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2509
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1320