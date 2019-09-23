По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,346 млн и 33,336 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (41 и 37), максимальный курс продажи доллара 26,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,13-24,14 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 78 активных заявок по доллару на сумму 73,682 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1000 – 15 00026,1000 – 29 00024,5000 – 7 77724,1100 – 150 00024,1100 – 100 00024,1100 – 30 00024,1100 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,1000 – 29 982

24,1000 – 500

24,1200 – 5 000

24,1200 – 2 000

24,1300 – 20 000

24,1300 – 2 000

24,1300 – 5 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1547 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1521 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.