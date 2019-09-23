Минфин и НБУ будет проводить аукционы ОВГЗ на платформе Bloomberg

Министерство финансов Украины совместно с Национальным банком Украины решили предложить проведение аукционов облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) через электронную торговую систему – систему аукционов Bloomberg (Bloomberg’s Auction System).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Регулятор отмечает, что это облегчит доступ украинским и международным банкам для работы на первичном рынке внутренних государственных облигаций Украины.

“Сотрудничество с Bloomberg – это следующий этап в реализации лучших практик в развитии украинского рынка государственных облигаций. Повышение прозрачности и осведомленности инвесторов должно иметь положительное влияние на расширение базы инвесторов и увеличение доли государственного долга в национальной валюте», – отметил Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

Система аукционов Bloomberg используется государственными агентствами, центральными банками и финансовыми учреждениями для проведения аукционов в электронном виде, а участники рынка отслеживают эти аукционы и вносят заявки. Она обеспечивает безопасную и защищенную среду для выпуска и выкупа долговых обязательств, а также для выполнения других операций на открытом рынке – все на единой комплексной платформе. Платформа полностью интегрирована с данными, новостями, аналитикой и средствами связи, доступными в Терминале.