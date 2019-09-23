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Криклий рассказал, стоит ли ожидать восстановления авиасообщения с РФ

Криклий рассказал, стоит ли ожидать восстановления авиасообщения с РФ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что “надо иметь какой-то суицидальный настрой”, чтобы предложить восстановление авиасообщения с РФ в нынешних условиях.

Об этом он заявил в интервью Экономической правде.

“Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения.

Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительным санкциям в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности?

Поэтому пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще”, – подчеркнул Криклий.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян выступал за полное прекращение железнодорожного сообщения с Россией. На вопрос, как он смотрит на эту ситуацию, Криклий ответил:

“Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то, конечно, можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен”.

“Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы – одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь.

Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали”, – добавил он.

По материалам Економічна Правда
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