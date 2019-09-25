Стало известно, когда стартуют продажи новых гаджетов Apple в Украине

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АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор техники Apple, назвал дату старта продажи новинок, представленных в штаб-квартире в Купертино, Калифорния — смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также умных часов Apple Watch Series 5 и нового Apple iPad 10.2.
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Продукты нового поколения поступят в самые большие украинские магазины 11 октября, но уже с 4 октября украинские покупатели получат возможность оформить предзаказ на устройства бренда на сайтах авторизованных реселлеров Apple. В этот же день будут анонсированы цены на новинки.
«Возможность покупки новинок первыми по предзаказу – не единственная приятная новость для поклонников Apple. В этом году все официальные партнеры подготовили к старту продаж впечатляющие промо-программы со специальными ценами и невероятно выгодными предложениями для первых покупателей.
Промо-акции будут проходить только с 11 по 13 октября, и организаторы рекомендуют поспешить принять в них участие и успеть приобрести новинки в желаемом цвете и объеме памяти», — отметили в АСБИС-Украина.
По данным экспертов сети Цитрус, в Украине новинки скорее всего появятся со следующими ценниками:
Также предполагается, что будут снижены цены на модели предыдущих поколений:
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