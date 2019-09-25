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Volvо рассказала о деталях серийного электрокроссовера (фото, видео)

Volvо рассказала о деталях серийного электрокроссовера (фото, видео)

Полностью электрический Volvo XC40 будет представлен 16 октября 2019 года, при этом его создатели заявили, что он будет одним из самых безопасных автомобилей, когда-либо созданных брендом.

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В частности, инженеры компании заново спроектировали и укрепили переднюю часть автомобиля, чтобы компенсировать отсутствие массивного ДВС, который выступал своеобразным буфером при фронтальных ударах. Кузов нового XC40 был усилен не только спереди, но и сзади. Электрический двигатель интегрирован в конструкцию кузова для лучшего распределения силы удара при столкновении и снижения нагрузки на людей внутри автомобиля.

Для безопасности пассажиров и сохранения аккумулятора в случае столкновения, Volvo Cars разработала специальный каркас из прессованного алюминия, который создает поглощающую зону безопасности вокруг батареи. Вдобавок размещение аккумулятора в полу автомобиля позволяет снизить центр тяжести, что улучшает защиту от опрокидывания.

Ко всему прочему электрокроссовер Volvo XC40 будет оснащен технологией активной безопасности Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) на основе наработок Zenuity, совместного предприятия Volvo Cars и Veoneer.

По материалам ITC.ua
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