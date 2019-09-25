Volvо рассказала о деталях серийного электрокроссовера (фото, видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Полностью электрический Volvo XC40 будет представлен 16 октября 2019 года, при этом его создатели заявили, что он будет одним из самых безопасных автомобилей, когда-либо созданных брендом.
Читайте также: Lexus представила первую серийную яхту
В частности, инженеры компании заново спроектировали и укрепили переднюю часть автомобиля, чтобы компенсировать отсутствие массивного ДВС, который выступал своеобразным буфером при фронтальных ударах. Кузов нового XC40 был усилен не только спереди, но и сзади. Электрический двигатель интегрирован в конструкцию кузова для лучшего распределения силы удара при столкновении и снижения нагрузки на людей внутри автомобиля.
Для безопасности пассажиров и сохранения аккумулятора в случае столкновения, Volvo Cars разработала специальный каркас из прессованного алюминия, который создает поглощающую зону безопасности вокруг батареи. Вдобавок размещение аккумулятора в полу автомобиля позволяет снизить центр тяжести, что улучшает защиту от опрокидывания.
Ко всему прочему электрокроссовер Volvo XC40 будет оснащен технологией активной безопасности Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) на основе наработок Zenuity, совместного предприятия Volvo Cars и Veoneer.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский призвал Uber увеличить инвестиции в Украину25.09.2019, 12:33 - 1170 34
Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенонПозавчера, 21:00 - 24014 10
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупцииВчера, 12:33 - 4113 7
"Укравтодор" показал прогресс в строительстве бетонной дороги в Николаевской области (фото)Позавчера, 21:28 - 2775 5
Минфин планирует в будущем выпускать исключительно гривневые ОВГЗВчера, 17:22 - 381 4
Китайский чиновник установил мировой рекорд по коррупцииВчера, 12:33 - 4113 7
В НБУ объяснили причины укрепления гривныВчера, 11:05 - 3381
Межбанк: просядет ли курс ниже 24 гривенВчера, 11:25 - 2882
Министр инфраструктуры предложил новый принцип растаможки автоВчера, 14:03 - 2144 4
В Украине стартовали продажи электромобиля Porsche TaycanВчера, 07:22 - 1630 2
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфоновВчера, 12:10 - 220
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 844
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1596
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2542
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1357