Lexus представила первую серийную яхту

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Lexus представила LY 650 – первую серийную яхту в истории японского автопроизводителя, который позиционирует новинку как «четвертый флагман бренда» наряду с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.
Читайте также: Беспилотные Lexus RX появятся на дорогах Пекина и Шанхая
Она построена по мотивам представленного в 2017 году прототипа Lexus Sport Yacht Concept. Серийный корабль выполнен с использованием фирменного дизайнерского стиля L-finesse и призван отражать традиционную для Lexus роскошь.
Lexus LY 650 предлагает пассажирам три двухместные каюты с душем и туалетом в каждой, с дорогой отделкой и богатым оснащением.
Двигать судно будут два морских двигателя Volvo – в базовой комплектации 1050-сильный турбодизель IPS 1200. За доплату можно выбрать 1200- или 1350-сильный агрегаты IPS.
О стоимости яхты информации пока нет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Из-за укрепления гривны бюджет просел на 10% - ВерещукВчера, 11:12 - 3185 9
Иностранцы купили украинские облигации на 90 млрдВчера, 10:32 - 1862 8
ВР ввела кэшбэк за выявление нелегальных продавцовВчера, 19:03 - 1466 3
"Мотор Сич" в октябре возобновит рейсы Запорожье-КиевВчера, 16:29 - 275 3
В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"Вчера, 09:07 - 4143 2
Межбанк: курс доллара может пробить психологический порогВчера, 11:10 - 36625 1
Межбанк: Нацбанк пытался спасать долларВчера, 18:00 - 5839
В Украине планируют изменить порядок растаможки "еврономеров"Вчера, 09:07 - 4143 2
Из-за укрепления гривны бюджет просел на 10% - ВерещукВчера, 11:12 - 3185 9
Сколько украинских заробитчан хотят остаться в Польше - исследованиеВчера, 08:05 - 2638 2
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)Вчера, 12:10 - 851
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 905
Cadillac представил новый седан (фото)13.09.2019, 15:11 - 1415
Биотехнологическая компания напечатала полнофункциональное мини-сердце13.09.2019, 10:10 - 1151 1
Apple представила три новые модели iPhone (видео)11.09.2019, 10:28 - 2085 7