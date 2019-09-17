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Lexus представила первую серийную яхту

Lexus представила первую серийную яхту

Компания Lexus представила LY 650 – первую серийную яхту в истории японского автопроизводителя, который позиционирует новинку как «четвертый флагман бренда» наряду с седаном LS, купе LC и внедорожником LX.

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Она построена по мотивам представленного в 2017 году прототипа Lexus Sport Yacht Concept. Серийный корабль выполнен с использованием фирменного дизайнерского стиля L-finesse и призван отражать традиционную для Lexus роскошь.

Lexus LY 650 предлагает пассажирам три двухместные каюты с душем и туалетом в каждой, с дорогой отделкой и богатым оснащением.

Двигать судно будут два морских двигателя Volvo – в базовой комплектации 1050-сильный турбодизель IPS 1200. За доплату можно выбрать 1200- или 1350-сильный агрегаты IPS.

О стоимости яхты информации пока нет.

По материалам znaj.ua
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