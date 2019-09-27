Количество получателей субсидий в Киеве сократилось на 15%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Количество киевлян, которым назначена субсидия в течение января-августа текущего года, сократилось почти на 15%.
Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в городе Киеве.
Читайте также: Банк самостоятельно будет снимать со счетов субсидиантов задолженность за комуналку
Согласно данным Киевстата, в январе-августе 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 159,7 тыс. домохозяйств, что в 1,6 раза меньше, чем в январе-августе 2018 года.
В январе-августе 2019 года назначены субсидии 139,7 тыс. домохозяйств (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 году, но назначили им только в 2019 году, и тех, которым продолжили предоставление субсидии). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 24,4 тыс., или на 14,9%.
Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-августе 2019 года составила 49,7 млн грн, в соответствующем периоде 2018 года – 51,8 млн грн.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в 1,7 раза и составил 309,8 грн. Наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Подольском районе (453,5 грн).
В августе 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 97,0 тыс. домохозяйств, или 8,7% от общего количества домохозяйств города Киева. Среди районов города больше всего домохозяйств, которые получали субсидии, в Святошинском районе (16,9%), а меньше всего – в Печерском районе (4,6%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 5572 4
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 1763 3
Австрия запустит поезд до Перемышля с пересадкой в УкраинуВчера, 18:23 - 724 2
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 22636 2
Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки (инфографика)Вчера, 08:20 - 9249 2
Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получитьВчера, 14:14 - 22636 2
Очереди в отделениях банков могут исчезнутьВчера, 12:34 - 5572 4
"Киевводоканал" запустил приложение для передачи показаний счетчиковВчера, 09:42 - 3238 1
За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)Вчера, 19:29 - 1763 3
Рынок недвижимости: что принесет отмена паевого взноса (инфографика)Вчера, 15:42 - 1497 1
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 520
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1129
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 1822
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2598
Airbus тестирует технологии «умного салона» на борту реального самолета (фото)17.09.2019, 15:10 - 1440