Количество получателей субсидий в Киеве сократилось на 15%

Количество киевлян, которым назначена субсидия в течение января-августа текущего года, сократилось почти на 15%.

Соответствующие данные обнародовало Главное управление статистики в городе Киеве.

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Согласно данным Киевстата, в январе-августе 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 159,7 тыс. домохозяйств, что в 1,6 раза меньше, чем в январе-августе 2018 года.

В январе-августе 2019 года назначены субсидии 139,7 тыс. домохозяйств (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 году, но назначили им только в 2019 году, и тех, которым продолжили предоставление субсидии). По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 24,4 тыс., или на 14,9%.

Сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-августе 2019 года составила 49,7 млн грн, в соответствующем периоде 2018 года – 51,8 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в 1,7 раза и составил 309,8 грн. Наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Подольском районе (453,5 грн).

В августе 2019 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 97,0 тыс. домохозяйств, или 8,7% от общего количества домохозяйств города Киева. Среди районов города больше всего домохозяйств, которые получали субсидии, в Святошинском районе (16,9%), а меньше всего – в Печерском районе (4,6%).