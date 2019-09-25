Toyota готовит водородный автомобиль нового поколения

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В 2020 году в продаже появится новое (второе) поколение седана Toyota Mirai, работающего на водородных топливных элементах.
Об этом в своем интервью сообщил президент компании Toyota Такеши Учиямада.
Toyota Mirai первого поколения выпускают уже пять лет. Это первый в мире серийный водородный автомобиль. Он оснащается электромотором мощностью 153 л.с., энергия для которого вырабатывается в топливных ячейках. Запас хода — 480 км. Разгон до 100 км/ч занимает 9 секунд.
Продажам водородных автомобилей мешает их высокая цена по сравнению с аналогичными гибридами или моделями с двигателем внутреннего сгорания. Однако, Toyota ожидает, что в ближайшие десять лет водородные автомобили подешевеют и их стоимость сравнится со стоимостью гибридных машин.
«К третьему поколению автомобилей на водородных топливных элементах их цена будет сопоставима с ценой гибридных авто. Мы считаем, что у водородных автомобилей огромный потенциал», — сказал Мэтт Харрисон из европейского офиса «Тойоты».
К сожалению, пока нет никаких подробностей про Mirai второго поколения. Единственное, что известно, так это то, что он появится в продаже в следующем году.
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