Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получить

С 1 октября льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться в денежной форме. То есть «платежки» за коммунальные услуги люди будут получать без учета скидки, а государство будет возмещать им субсидию “живыми деньгами”. Если после оплаты счетов у человека еще остаются средства (сэкономили электроэнергию или воду), то он их может потратить на свое усмотрение.

Инициатива действует на базе постановления Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».

Выплата рассчитанной суммы льготы осуществляется:

в денежной безналичной форме на счет пользователя в АО «Ощадбанк»;

в денежной наличной форме по заявлению льготника.

Безналичная форма путем перечисления средств на счет Минсоцполитики в АО «Ощадбанк» на основании заключенного между Минсоцполитики и АО «Ощадбанк» договора. В то время как наличная форма будет осуществляться по заявлению льготника, поданному структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. К ней прилагаются выплатные реквизиты (учреждения банка) или указывается номер почтового отделения, выплата льготы осуществляется с начала отопительного сезона.

Чтобы проверить себя в реестре льготников, нужно обратиться в управление труда и социальной защиты районных администраций.

При себе необходимо иметь оригиналы таких документов: