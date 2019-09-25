0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получить

Жилищные субсидии и льготы монетизируют с 1 октября: как получить

С 1 октября льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг будут выплачиваться в денежной форме. То есть «платежки» за коммунальные услуги люди будут получать без учета скидки, а государство будет возмещать им субсидию “живыми деньгами”. Если после оплаты счетов у человека еще остаются средства (сэкономили электроэнергию или воду), то он их может потратить на свое усмотрение.

Инициатива действует на базе постановления Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме».

Выплата рассчитанной суммы льготы осуществляется:

  • в денежной безналичной форме на счет пользователя в АО «Ощадбанк»;
  • в денежной наличной форме по заявлению льготника.

Безналичная форма путем перечисления средств на счет Минсоцполитики в АО «Ощадбанк» на основании заключенного между Минсоцполитики и АО «Ощадбанк» договора. В то время как наличная форма будет осуществляться по заявлению льготника, поданному структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. К ней прилагаются выплатные реквизиты (учреждения банка) или указывается номер почтового отделения, выплата льготы осуществляется с начала отопительного сезона.

Чтобы проверить себя в реестре льготников, нужно обратиться в управление труда и социальной защиты районных администраций.

При себе необходимо иметь оригиналы таких документов:

  • паспорт льготника и членов семьи льготника (на которых распространяются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг) включая детей, которым исполнилось 14 лет;
  • свидетельства о рождении детей (в возрасте до 14 лет);
  • регистрационный номер налогоплательщика-льготника и членов семьи льготника;
  • удостоверение, дающее право на льготы;
  • квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг за последний месяц по всем услугам;
    информация о мобильном телефоне льготника.
По материалам Вечірній Київ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.