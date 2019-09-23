В Нацбанке сообщили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса

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В Национальном банке Украины сообщили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса.
Об этом в Нацбанке сообщили в ответ на запрос hromadske.
Так, в НБУ заявили, что, согласно политике инфляционного таргетирования (которая предусматривает установку и достижение целей по инфляции), центральный банк планирует лишь сглаживать чрезмерные колебания курса.
«Сглаживать чрезмерные колебания курса» – означает влиять на объем дефицита или избытка валюты на рынке с помощью продажи или покупки валюты, но не изменять рыночный тренд курса на противоположный. Например, во время укрепления курса гривны НБУ выкупает избыток валюты в таком объеме, чтобы не создавать искусственного дефицита валюты, который бы привел к девальвации курса гривны», — сообщили в Нацбанке.
Там отмечают, что придерживались этой политики с начала 2019 года и планируют придерживаться ее и в дальнейшем.
«Цель Национального банка — чтобы инфляция снизилась до 5% и стабилизировалась на этом уровне, поскольку это является необходимой предпосылкой для увеличения гривневых сбережений населения, основой комфортного инвестиционного климата для бизнеса и одним из факторов, который обусловит снижение процентных ставок по кредитам в долгосрочной перспективе», — отметили в украинском центральном банке.
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