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В Нацбанке сообщили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса

В Нацбанке сообщили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса

В Национальном банке Украины сообщили, что не планируют выкупом излишков валюты на рынке вмешиваться в формирование курса.

Об этом в Нацбанке сообщили в ответ на запрос hromadske.

Так, в НБУ заявили, что, согласно политике инфляционного таргетирования (которая предусматривает установку и достижение целей по инфляции), центральный банк планирует лишь сглаживать чрезмерные колебания курса.

«Сглаживать чрезмерные колебания курса» – означает влиять на объем дефицита или избытка валюты на рынке с помощью продажи или покупки валюты, но не изменять рыночный тренд курса на противоположный. Например, во время укрепления курса гривны НБУ выкупает избыток валюты в таком объеме, чтобы не создавать искусственного дефицита валюты, который бы привел к девальвации курса гривны», — сообщили в Нацбанке.

Там отмечают, что придерживались этой политики с начала 2019 года и планируют придерживаться ее и в дальнейшем.

«Цель Национального банка — чтобы инфляция снизилась до 5% и стабилизировалась на этом уровне, поскольку это является необходимой предпосылкой для увеличения гривневых сбережений населения, основой комфортного инвестиционного климата для бизнеса и одним из факторов, который обусловит снижение процентных ставок по кредитам в долгосрочной перспективе», — отметили в украинском центральном банке.

По материалам hromadske.tv
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