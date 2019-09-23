Работникам завода «Маяк» умышленно не выплачивали зарплату, - суд

Руководство завода «Маяк» умышленно не выплачивало работникам заработную плату в течение десяти месяцев.

Об этом говорится в постановлении суда.

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Общая задолженность составляет более 11 миллионов гривен. Работники завода не получали зарплату с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года.

По версии следствия, руководство делало это умышленно, так как в то время на счетах завода средства были от госзаказа по изготовлению оружия и сдачи в аренду помещений.

В течение этого периода руководителями «Маяка» были Александр Перегудов, Максим Адамович и Владимир Гаврилов.

Работники завода организовывали акции с требованием выплатить зарплату, а также подавали иски в суд.

Завод «Маяк» входит в государственный концерн «Укроборонпром». На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие.

В частности, по заказу Минобороны завод производит для армии минометы «Молот». В 2016 году министерство купило 280 таких минометов по 480 тысяч гривен каждый.