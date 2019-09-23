В Кабмине создадут рабочие группы для борьбы с коррупцией

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Кабинет министров и представители общественных организаций создадут рабочие группы для борьбы с коррупционными схемами в разных отраслях.
Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции, посвященной антикоррупционным мерам.
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“По каждому проекту мы сможем сформировать совместную рабочую группу, которая будет состоять из представителей правительства и гражданского общества”, – сказал Дубилет.
Координатор правительственно-общественной инициативы Вместе против коррупции Оксана Величко рассказала, что 110 общественных организаций описали 139 необходимых антикоррупционных мероприятий в различных сферах.
“Отраслевые коррупционные схемы работают у нас много лет, и мы попытались их описать. Это сделали 110 общественных организаций, которые подавали свои предложения отраслевых экспертов. Каждое антикоррупционное мероприятие имеет описание проблемы и решения, шаги, которые необходимо предпринять, чтобы преодолеть ее. Предложенные 139 кратких описаний антикоррупционных мероприятий не являются исчерпывающими с точки зрения количества и рецептов решений”, – сказала она.
Она привела пример, что среди коррупционных схем, которые необходимо искоренить, является затягивание различными органами власти и институтами с принятием решений, что вынуждает бизнес для решения вопросов обращаться к посредникам.
“Например, были жалобы, что Госавиаслужба затягивает с рассмотрением вопроса об определении допустимой высоты зданий вокруг аэропортов, и строители вынуждены искать людей, которые помогут ускорить решение вопроса”, – сказала она.
Величко подчеркнула, что система предупреждения коррупции в исполнительных органах власти может искоренить коррупционные схемы. Она добавила, что для борьбы с отраслевыми коррупционными схемами необходимы мобильные эффективные команды, которые бы включали в свой состав и государственных служащих, и общественных деятелей, и экспертов.
“Суть нашего предложения, которое мы делаем Кабинету министров, в том, что для борьбы с отраслевыми коррупционными схемами необходимо создать проект команды, составить план, назначить ответственных со стороны власти и со стороны общественных организаций”, – сказала Величко.
Речь идет о борьбе с коррупцией в сферах обороны, юстиции, экономики, соцполитики, культуры, образования, здравоохранения, энергетики, инфраструктуры.
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