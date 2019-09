Виктор Бакула: Бюро финансовых расследований. Что готовят украинцам?

На рассмотрении Верховной Рады Украины находится проект закона «О Бюро финансовых расследований» №1208 от 30.08.2019 г. Представление соответствующего законопроекта актуализировало дискуссии о необходимости реформирования системы органов, осуществляющих расследование финансовых преступлений.

Главным новшеством, которое предусматривается проектом закона, является создание в подчинении Министерства финансов Украины нового правоохранительного органа – Бюро финансовых расследований и передача в его компетенцию расследования правонарушений в финансовой сфере.

Не хватит ли уже органов?

Согласно определению FATF (Financial Action Task Force – международная группа по противодействию отмыванию грязных денег и борьбе с финансированием терроризма, – ред.) финансовыми правонарушениями являются неправомерное получение, использование и распределение финансовых ресурсов при осуществлении преступной деятельности, а также внесение искажений в систему финансового учета и отчетности, связанных с их совершением.

На сегодняшний день в Украине расследования правонарушений в финансовой сфере осуществляют несколько органов – Служба Безопасности Украины (Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности), Национальная полиция Украины, Прокуратура, налоговая милиция, Национальное антикоррупционное Бюро Украины.

Существование разных органов, наделенных полномочиями осуществлять расследование финансовых правонарушений, приводит к возникновению проблемных вопросов, связанных с разграничением компетенции, осуществлением взаимодействия, определением ответственности, что в итоге приводит к возникновению конфликтов по подследственности. Как следствие это создает опасность признания недопустимыми доказательств, собранных с нарушением правил подследственности.

Осуществление расследования финансовых преступлений требует обработки значительного объема документов и информации, для обработки которых необходимо владение специальными знаниями.

Одной из основных составляющих деятельности правоохранительных органов, осуществляющих расследование финансовых преступлений, является аналитическая деятельность. Однако финансовые расследования являются чрезвычайно сложным видом исследования. Это обусловлено тем, что для их осуществления необходим многолетний опыт работы в финансовой сфере. Самостоятельно отдельные ведомства не в состоянии охватить широкий спектр информации, необходимой для отслеживания всех финансовых операций.

Кроме того, разнообразие и частые изменения в финансовом секторе постоянно затрудняют проведение расследований. Инструментарий по отмыванию средств, состоящий из сложных финансовых операций, в том числе осуществляемых через сеть интернет и другие электронные переводы, динамично меняется.

Таким образом, объединение аналитических отделов, действующих в составе отдельных правоохранительных органов, в единый аналитический центр позволит повысить эффективность такой аналитической деятельности.

А что за границей?

Рассмотрев зарубежный опыт построения системы правоохранительных органов, можно отметить, что создание отдельного правоохранительного органа со специализацией на расследовании финансовых преступлений является достаточно распространенной практикой среди развитых стран.

Для примера, Министерство финансов США (Department of Treasury) наделено функциями по борьбе с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма, для чего в его структуре создана Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service, IRS) с сетью подразделений, занимающихся выявлением и расследованием финансовых преступлений (IRS Criminal Investigation), и Служба по борьбе с терроризмом и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI).

В Службу по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Минфина США в свою очередь входят: Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями (Office of Terrorist Financing and Financial Crimes) – отвечает за выработку политики и реализацию мероприятий по борьбе с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями; Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) – обеспечивает национальную безопасность и ведет борьбу с иностранным терроризмом, наркоторговлей и деятельностью, связанной с распространением оружия массового поражения; Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) – отвечает за борьбу с отмыванием средств и другими финансовыми преступлениями путем отслеживания крупных или подозрительных финансовых операций, поддержки базы данных таких операций и налаживания обмена такой информацией между организациями, которые противодействуют финансовым преступлениям.

В Великобритании и Италии также существуют соответствующие специализированные правоохранительные органы. Одной из главных функций Финансовой полиции Италии и Службы по противодействию организованной преступности Великобритании (Serious Organized Crime Agency, SOCA) является анализ финансовой информации, производимый как на стадии выявления, так и на стадии расследования преступлений.

Достоин внимания опыт постсоветских стран по созданию и деятельности специализированных правоохранительных органов по борьбе с финансовыми преступлениями. В частности, в Кыргызской Республике финансовая полиция является единственным органом по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических видов преступлений, совершенных на территории республики, а также должностных преступлений в сфере экономики и финансов путем осуществления оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания, в пределах определенных законодательством полномочий. Анализ статистической отчетности по раскрытию финансовых преступлений после проведенной реорганизации показывает определенную положительную динамику, хотя и кардинального улучшения показателей не произошло.

Из вышеуказанного следует вывод, что хотя модель построения системы правоохранительных органов в сфере финансовой безопасности и имеет важное значение, однако не менее важными являются механизм и способы ее реализации на практике.

Каковы задачи Бюро?

Задачами новосозданного Бюро финансовых расследований (БФР) будут:

предотвращение, выявление, прекращение, расследование и раскрытие уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичному интересу в сфере финансов, а также связанных с ними других уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности и против собственности;

участие в обеспечении безопасности государства путем комплексного противодействия уголовным правонарушениям, которые оказывают существенное негативное влияние на национальную экономику, способствуют ее тенизации, масштабной недобросовестной конкуренции, утечке капитала и другим негативным явлениям, которые замедляют темпы экономического роста и угрожают национальным интересам в сфере экономики.

подготовка предложений по формированию государственной политики в сфере комплексного противодействия уголовным правонарушениям, противодействие которым отнесено к компетенции Бюро финансовых расследований и передача их в установленном законом порядке на рассмотрение Кабинета Министров Украины через министра.

А люди кто?

Общее количество работников будет устанавливаться Кабмином и может меняться на основании отчета руководителя БФР. Предусматривается возможность перехода бывших работников налоговой милиции на службу в БФР на общих основаниях по результатам проведения конкурса.

Законопроект не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, но в Бюро финансовых расследований переходят полномочия по расследованию экономических преступлений.

В соответствии с положениями проекта закона, руководителем Бюро финансовых расследований может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее пятнадцати лет, опыт работы на руководящих должностях в органах власти, предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, в том числе за рубежом, или международных организациях не менее пяти лет, свободно владеет государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы, и способен по своим деловым и моральным качествам, образовательным и профессиональным, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Интересным является то, что среди требований к руководителю Бюро финансовых расследований, кроме требований по образованию, стажу работы и опыту работы на руководящих должностях, присутствует требование о свободном владении государственным языком и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы. Как известно, согласно Уставу Совета Европы, официальными языками совета Европы являются английский и французский. И если в целесообразности свободного владения английским языком главой новосозданного органа не возникает сомнений, то необходимость свободного владения французским все же остается под вопросом.

Работники БФР, которые имеют специальные звания, при исполнении служебных обязанностей, уполномочены в пределах компетенции применять определенные полицейские меры. В свою очередь, детективы БФР уполномочены в пределах компетенции осуществлять оперативно-розыскную деятельность. При этом физическая защита работников БФР предоставляется органами национальной полиции.

Согласно проекту закона, до поступления на службу в БФР, а также не реже одного раза в год во время прохождения службы все сотрудники, имеющие специальные звания (в том числе руководитель БФР, его заместители, руководители подразделений центрального аппарата, руководители территориальных управлений и их заместители), обязаны проходить психофизиологический опрос с применением полиграфа.

В то же время, согласно положениям проекта закона, результаты психофизиологического опроса с применением полиграфа не являются основанием для принятия решения об отказе лицу в занятии должности, а используются во время проведения собеседования с ним исключительно как сведения вероятного характера, которые способствуют формированию оценки работника.

В общем итоге, проект закона «О Бюро финансовых расследований» предусматривает реализацию многих положений, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями в экономической и финансовой сферах, однако в то же время нуждается в доработке с учетом недостатков, которые могут нивелировать любой положительный эффект от создания БФР.

Виктор Бакула, юрист АО “SLS Group”