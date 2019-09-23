Альфа-Банк в партнерстве с VISA запускают QR-платежи для безналичных расчетов

Альфа-Банк внедрил инструмент мобильного платежного решения для бизнеса на базе технологии QR-платежей от Visa. Новый сервис поможет предпринимателям упростить прием платежей за товары и услуги.

Visa QR payment – удобная и безопасная технология с использованием QR-кодов, позволяющая проводить мгновенные безналичные операции с помощью мобильного приложения на смартфоне. Эта технология позволяет встроить QR-коды в любой платежный инструмент, используемый для осуществления и приема платежей за товары и услуги. Для того, чтобы оплачивать с помощью QR-кодов потребителю достаточно иметь самую простую модель смартфона с камерой и мобильным приложением Alfa-Mobile Ukraine. Проект реализован по технологии компании Visa.

«Сегодня весь мир движется в сторону бесконтактных расчетов и упрощения процесса оплаты. Новейшие технологии оплаты, в том числе с использованием QR-кодов, превращают смартфон уже даже не в платежное средство, а в универсальный инструмент расчетов. Поэтому мы уверены, что новое платежное решение, не требующее больших инвестиций в оборудование для приема платежей, безусловно, заинтересует предпринимателей, которые умеют считать деньги», – уверен Александр Беззубов, директор по развитию электронной коммерции и инноваций Альфа-Банка.

Процесс продажи с помощью QR-платежей от Visa занимает считанные секунды. Продавец генерирует специальный графический ключ (QR-код), а покупатель только сканирует его для оплаты любой картой. Средства зачисляются на счет продавца почти мгновенно, а покупатель получает подтверждение оплаты. Сервис мобильного эквайринга для предпринимателей и услуги расчетно-кассового обслуживания обеспечивает Альфа-Банк.

«Компания Visa реализует фундаментальный подход к бизнесу и фокусируется на инновационном развитии безналичной экосистемы Украины. Развитие инфраструктуры приема платежей и разнообразный арсенал платежных инструментов является залогом дальнейшего успешного продвижения Украины на пути к прозрачной безналичной экономики. QR-платежи от Visa – это еще один удобный, быстрый и безопасный способ совершать платежи с помощью телефона. Надеемся, что QR-платежи Visa обеспечат в большей степени возможность для украинских торгово-сервисных учреждений и потребителей воспользоваться преимуществами электронных расчетов», – добавила Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и и.о. регионального менеджера в Беларуси.

Преимущества сервиса QR-платежей от Visa

Предприниматель может принимать оплаты, просто генерируя QR-код в приложении Alfa QR MSB. Подключить новый сервис очень просто – заполнить заявку на подключение на официальном сайте Альфа-Банка по ссылке . После обработки заявки и заключения договора специалисты банка предложат предпринимателю скачать приложение Alfa QR MSB на устройство с ОС Android.

Важнейшие преимущества:

отсутствие арендной платы за устройство;

QR-код можно распечатывать и размещать на стойке рядом с товаром или услугой;

скорость, легкость и инновационность услуги.

Потребителю для проведения оплаты достаточно иметь даже самую простую модель смартфона и установленый на нем мобильное приложение для покупателя, с помощью которого сканируется QR-код продавца. У клиентов Альфа-Банка уже имеется возможность осуществлять расчеты считывая QR-код с помощью мобильного приложения Alfa-Mobile Ukraine для устройств на ОС Android и iOS.

Кому сервис может быть полезен?

Предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, которые предоставляют населению услуги или имеют торговые площадки. Например, кофейням, магазинам розничной торговли, салонам красоты, спортивным клубам, ателье, частным медицинским учреждениям и тому подобное.

Информация про Альфа-Банк

Альфа-Банк – один из крупнейших украинских коммерческих банков с международным капиталом. Банк создан в 1992 году, а с 2006-го входит в частную инвестиционною холдинговую компанию ABH Holdings S.A. (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка, является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины и входит в ТОП-10 финучреждений по объему активов, согласно данным Национального банка Украины. В настоящее время группа ABHH проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе Альфа-Банка Украина крупнейшего частного банка страны. Дополнительная информация: www.alfabank.ua , www.facebook.com/AlfaBankUkraine

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей. Наша миссия – объединить мир с помощью наиболее инновационной, надежной и безопасной платежной сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежей по всему миру и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa преданна инновациям, что является катализатором быстрого роста «connected commerce», в условиях которой практически любое подключенное устройство может осуществлять платежи, таким образом приближая переход к будущему без наличности – везде и для всех. В то время, когда мир движется от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.corporate.visa.com , www.visa.com.ua , https://www.facebook.com/VisaUA , http://www.visanewscissee.com/

Контакты для запросов СМИ:

Антон Одарюк

Руководитель по коммуникациям Альфа-Банка,

Тел.: +38 050 914 29 51

anton.odaryuk@alfabank.kiev.ua

Анна Сердюк

Директор по корпоративным коммуникациям Visa,

CНГ и Юго-Восточная Европа

Тел.: +38 044 22 00 300

aserdyuk@visa.com