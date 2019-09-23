0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц (инфографика)

ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц (инфографика)

Пенсионный фонд Украины 25 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным ведомства:

  • на пенсии за сентябрь направлено 35,1 млрд грн,
  • на жилищные субсидии за август – 147,6 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн.
  • Доля пенсионеров по различным категориям распределилась следующим образом: по возрасту (76%) – средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) – 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) – 2853 грн, за выслугу лет (5%) – 4124 грн, социальные пенсии (1%) – 1571 грн.
  • По словам председателя комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в марте 2020 года в результате индексации пенсии выплаты увеличатся на 12-13%.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.