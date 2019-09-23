ПФУ назвал суммы выплат пенсий и субсидий за месяц (инфографика)

Пенсионный фонд Украины 25 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Facebook.

По данным ведомства:

на пенсии за сентябрь направлено 35,1 млрд грн ,

, на жилищные субсидии за август – 147,6 млн грн.

Справка Finance.ua: