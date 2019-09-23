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Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенон

Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенон

За самовольно установленный ксенон водителям грозит штраф.

Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в Facebook.

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“Замена ламп фар на ксеноновые, безусловно, создает лучшую видимость для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей, создавая аварийно опасную ситуацию. Особенно это касается установки ксенона в неприспособленные заводом-производителем фары”, – говорится в сообщении.

Эксплуатация автомобиля запрещена в случаях:

  • если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы,
  • использование ксенона без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар.

“Сотрудники полиции за этим следят. И водители, которые самостоятельно установили ксенон с нарушением требований технической документации, могут быть привлечены к ответственности”, – отмечает Дорожный Адвокат

Какие штрафы предусмотрены:

  • В соответствии с ч.2 ст.122 КУоАП за использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов – штраф в размере 425 грн.
  • Согласно ч.1 ст.121 КУоАП за управление водителем ТС переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн. Если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

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Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокирования или доставки на штрафплощадку.

По материалам Finance.UA
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