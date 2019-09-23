Водителей предупредили о штрафах за самостоятельно установленный ксенон

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За самовольно установленный ксенон водителям грозит штраф.
Об этом сообщает Дорожный Адвокат на странице в Facebook.
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“Замена ламп фар на ксеноновые, безусловно, создает лучшую видимость для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей, создавая аварийно опасную ситуацию. Особенно это касается установки ксенона в неприспособленные заводом-производителем фары”, – говорится в сообщении.
Эксплуатация автомобиля запрещена в случаях:
“Сотрудники полиции за этим следят. И водители, которые самостоятельно установили ксенон с нарушением требований технической документации, могут быть привлечены к ответственности”, – отмечает Дорожный Адвокат
Какие штрафы предусмотрены:
Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокирования или доставки на штрафплощадку.
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