Крупнейшие финансовые компании Украины создали онлайн-петицию против Закона о РРО

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На сайте онлайн-обращений к президенту Украины появилась петиция с просьбой ветировать Закон №1053-1, касающийся внедрения РРО (регистраторов расчетных операций) и № 1073 – введение «кэшбэка». Обращение опубликовано от имени Украинской Ассоциации платежных систем — профильного объединения крупнейших финансовых компаний Украины. Петиция доступна по этой ссылке.
В чем суть петиции?
В просьбе ветировать два принятых Закона:
Данные Законы составлены без надлежащей экспертизы, в них не учитываются особенности украинского рынка. Также они открывают возможность дополнительного давления и рейдерства, жертвой которого станет отечественный транзакционный бизнес.
Главные проблемы закона о РРО
Свой развернутый комментарий изданию по этому поводу давала глава ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик (Шевцова). Публикуем главное из него.
В действующем законодательстве отсутствуют нормы использования регистраторов расчетных операций в банках.
При этом как банки, так и небанковские финансовые учреждения (НФУ), осуществляющие деятельность по приему наличных для последующего их перевода, подотчетны и подконтрольны единому регулятору — Национальному банку Украины. Финкомпании, как и банки, подают регулятору соответствующую статистическую отчетность, содержащую перечень всех операций по переводу средств, в том числе, инициированных с помощью ПТКС.
Ни один программный РРО не внедрен в промышленную эксплуатацию и не внесен в реестр разрешенных к использованию.
Государственная налоговая служба еще не определила техтребования к форматам данных, в которых такой программный РРО должен передавать информацию на сервер контролирующего органа.
Неадекватные сроки внедрения
Сроки этого закона оставляют для бизнеса дедлайн в 3 месяца на разработку и внедрение программного РРО. Если даже сейчас бизнес сгруппируется и разработает какие-то аналоги, отсутствуют гарантии того, что такие решения будут внесены в реестр РРО в сжатые сроки и их можно будет использовать.
Что дальше?
Со всей очевидностью, новый Закон абсолютно нелоялен и угрожает целой отрасли украинской экономики. Именно поэтому обращение подписали ведущие финансовые компании Украины и предлагают всем небезразличным гражданам поддержать петицию.
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