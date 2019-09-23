В октябре ВРУ должна принять закон об уменьшении трудовых штрафов - Третьякова

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что на первой пленарной неделе в октябре может быть принят законопроект об уменьшении штрафов на бизнес, которые сейчас составляют примерно 125 тыс. гривен.

Об этом она сказала во время общения с журналистами в кулуарах форума “Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти”.

Читайте также: Может ли работодатель самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты: разъяснения Гоструда

“Они (штрафы, – ред.) сегодня составляют около 125 тысяч гривен за нетрудоустройство человека. Такие суммы провоцируют коррупцию в Госинспекции труда, которая превратилась в фискальную инстанцию”, – сказала Третьякова.

Она добавила, что нарастание штрафов будет происходить постепенно.

“Сначала это будет просто предупреждение работодателя, а если нарушение будет повторяться, то штраф будет на уровне 16 тыс. гривен и затем будет увеличиваться. То есть сразу не будет применяться максимальная сумма, и соответственно это не будет провоцировать коррупцию между чиновниками”, – пояснила Третьякова.