В октябре ВРУ должна принять закон об уменьшении трудовых штрафов - Третьякова

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что на первой пленарной неделе в октябре может быть принят законопроект об уменьшении штрафов на бизнес, которые сейчас составляют примерно 125 тыс. гривен.
Об этом она сказала во время общения с журналистами в кулуарах форума “Повестка дня нового парламента: диалог гражданского общества, бизнеса и власти”.
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“Они (штрафы, – ред.) сегодня составляют около 125 тысяч гривен за нетрудоустройство человека. Такие суммы провоцируют коррупцию в Госинспекции труда, которая превратилась в фискальную инстанцию”, – сказала Третьякова.
Она добавила, что нарастание штрафов будет происходить постепенно.
“Сначала это будет просто предупреждение работодателя, а если нарушение будет повторяться, то штраф будет на уровне 16 тыс. гривен и затем будет увеличиваться. То есть сразу не будет применяться максимальная сумма, и соответственно это не будет провоцировать коррупцию между чиновниками”, – пояснила Третьякова.
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