Нацбанк назвал крупнейших торговых партнеров Украины

В первом квартале 2019 года объемы торговли между Украиной и Китаем возросли до 2,55 миллиарда долларов, что сделало КНР крупнейшим торговым партнером среди стран мира.

Такие данные содержатся в статистике внешней торговли, которую Национальный банк Украины обнародовал 25 сентября.

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Общая доля Китая во внешней торговле Украины в начале 2019 года достигла 10,6%. Таким образом в рейтинге стран, с которыми Украина имеет наибольшие объемы торговли, Китай впервые опередил Россию.

В начале 2019 года объемы торговли Украины и России составили 2,34 миллиарда долларов. Доля РФ в общем торговом товарообороте составила 9,7%, в то время как в 2018 году она составляла 11,5% (по итогам прошлого года общий товарооборот между Украиной и РФ составил 11,05 миллиарда долларов).

По данным НБУ, сальдо торговли Украины как с Китаем, так и с Россией, является отрицательным (то есть, Украина продает в эти страны меньше товаров, чем покупает). Общий объем импорта из Китая за первые 3 месяца 2019 года составил 1,93 миллиарда долларов, а экспорт в страны — 621 миллиона долларов. Из РФ Украина купила товаров на 1,75 миллиарда долларов, а продала туда на 592 миллиона долларов.

Среди крупнейших торговых партнеров Украины также Германия, Польша, Беларусь, Турция и США.