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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (33,688 млн и 31,961 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (43 и 30), максимальный курс продажи доллара 25,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,15-24,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявок по доллару на сумму 65,649 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,1000 – 30 000
24,1400 – 20 000
24,1400 – 30 000
24,1400 – 25 000
24,1500 – 30 000
24,1500 – 15 000
24,1500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1691 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1107 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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