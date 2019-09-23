По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (33,688 млн и 31,961 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше “Куплю” (43 и 30), максимальный курс продажи доллара 25,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,15-24,16 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявок по доллару на сумму 65,649 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,1500 – 1 50024,5000 – 7 77724,1500 – 10 00024,1400 – 33 33324,1300 – 20 00024,1300 – 100 00024,1200 – 3 200

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,1000 – 30 000

24,1400 – 20 000

24,1400 – 30 000

24,1400 – 25 000

24,1500 – 30 000

24,1500 – 15 000

24,1500 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,1691 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,1107 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.