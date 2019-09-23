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Большинство кредитов, предоставленных малому бизнесу, получили крупные бизнес-группы — Нацбанк

Большинство кредитов, предоставленных малому бизнесу, получили крупные бизнес-группы — Нацбанк

Более трех четвертей кредитов, которые банки выдавали малому и среднему бизнесу, получали предприятия, входящие в крупные бизнес-группы.

Такие данные предоставляет Национальный банк Украины, который впервые опубликовал статистику выдачи кредитов по признаку принадлежности компаний к бизнес-группам.

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Так, кредиты малому и среднему бизнесу в банках составляют 56,2% от их общего кредитного портфеля. При этом 77,2% от кредитов, которые получили малые и средние предприятия, выдали тем предприятиям, которые входят в бизнес-группы.

Кредиты, которые банки выдают ФЛП, преимущественно получают не связанные с бизнес-группами предприниматели. Лишь 13,9% ФЛП-заемщиков так или иначе входят в бизнес-группы.

«В то же время ставки по кредитам, предоставленным связанным с бизнес-группами контрагентам, обычно ниже», — отмечают в Нацбанке.

Бизнес-группы — это совокупность предприятий, которые имеют общих собственников. Иногда такие группы формируются в некоторых отраслях, а иногда они скрывают своих реальных владельцев через оффшорные компании. Одной из самых известных бизнес-групп в Украине является группа «Приват» Игоря Коломойского.

По материалам hromadske.tv
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