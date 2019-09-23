В "Укрпочте" сообщили, когда начнут увеличивать тарифы

В “Укрпочте” официально объявили, что после нового года начнут повышать тарифы.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

Он пообещал ускорить доставку и дать возможность отслеживать посылки.

“С нового года будет постепенное и уже не такое существенное повышение тарифа. Причем во многих случаях повышение тарифа будет сопровождаться повышением качества, скорости и появлением трекинга”, – написал Смелянский.

До этого срока, по словам руководителя, цена услуг “Укрпочты” меняться не будет.

Ранее сообщалось, что предельное увеличение тарифов на отправку писем, бандеролей и посылок составит 10-12%.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что с 2020 года предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:

1. пересылка письменной корреспонденции:

неприоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г – на 1,00 грн (12,5%);

приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г – на 1,00 грн (10,0%);

бандероль простая неприоритетная массой до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);

простая бандероль приоритетная массой до 250 г – на 1,50 грн (10,0%);

простая бандероль неприоритетная массой до 1000 г (пересылка отечественной продукции книгоиздательства) – на 2,70 грн (12,5%);

за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу – на 1,00 грн (12,5%).

2. пересылка посылок без объявленной ценности: