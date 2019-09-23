В "Укрпочте" сообщили, когда начнут увеличивать тарифы

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В “Укрпочте” официально объявили, что после нового года начнут повышать тарифы.
Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.
Он пообещал ускорить доставку и дать возможность отслеживать посылки.
“С нового года будет постепенное и уже не такое существенное повышение тарифа. Причем во многих случаях повышение тарифа будет сопровождаться повышением качества, скорости и появлением трекинга”, – написал Смелянский.
До этого срока, по словам руководителя, цена услуг “Укрпочты” меняться не будет.
Ранее сообщалось, что предельное увеличение тарифов на отправку писем, бандеролей и посылок составит 10-12%.
Ранее сообщалось, что с 2020 года предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:
1. пересылка письменной корреспонденции:
2. пересылка посылок без объявленной ценности:
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