Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимости

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Заключение договора купли-продажи недвижимости облагается налогами и пошлинами.
Согласно украинскому законодательству, покупатель должен оплатить следующие налоги:
Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине» установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:
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Продавец в свою очередь обязан внести следующие платежи:
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