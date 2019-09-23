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Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимости

Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимости

Заключение договора купли-продажи недвижимости облагается налогами и пошлинами.

Согласно украинскому законодательству, покупатель должен оплатить следующие налоги:

  • сбор на обязательное пенсионное страхование 1%.

Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине» установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:

  • инвалиды Великой Отечественной войны и семьи военных (партизанов), погибших или пропавших без вести;
  • инвалиды 1-2 групп;
  • ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

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Продавец в свою очередь обязан внести следующие платежи:

  • налог на доходы физических лиц — 5% от стоимости недвижимости. Такой налог придется оплатить, если недвижимость находится в собственности менее 3 лет, либо если это второй и последующие продажи в этом году. Это условие не распространяется на объекты, полученные в наследство, и если это первая продажа в этом году;
  • военный сбор — 1,5%;
  • оплата услуг нотариуса/госпошлина. Если куплю-продажу недвижимости оформляет государственный нотариус, то необходимо оплатить госпошлину. Если же это делает частный нотариус, нужно оплатить его услуги. Ранее такая оплата была установлена в размере 1% от цены квартиры (дома), но не ниже ее оценочной стоимости. Но приказом Минюста от 24 июня 2019 года № 1923/5 отменен минимальной размер оплаты услуг нотариусов. Теперь им можно будет платить менее 1% от стоимости недвижимости.
По материалам Finance.UA
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