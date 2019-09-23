Кто и какие налоги должен уплатить при купле-продаже недвижимости

Заключение договора купли-продажи недвижимости облагается налогами и пошлинами.

Согласно украинскому законодательству, покупатель должен оплатить следующие налоги:

сбор на обязательное пенсионное страхование 1%.

Также при покупке квартиры следует учитывать, что согласно статье 4 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине» установлены лица, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины, а именно:

инвалиды Великой Отечественной войны и семьи военных (партизанов), погибших или пропавших без вести;

инвалиды 1-2 групп;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции ( ЧАЭС ).

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Продавец в свою очередь обязан внести следующие платежи: