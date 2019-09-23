В США хотят выделить миллиард долларов на замену оборудования Huawei и ZTE

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В США планируют полностью избавиться от телекоммуникационного оборудования китайских компаний.
На этой неделе Палата представителей США обнародовала законопроект, поддержанный обеими партиями, который позволил бы выделить $1 млрд небольшим и сельским провайдерам беспроводной связи на замену сетевого оборудования таких компаний, как Huawei Technologies и ZTE Corp.
Данное оборудование, как утверждают законодатели, представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Высокопоставленные представители Демократической и Республиканской партий в Комитете по энергетике и торговле Палаты представителей США указали в совместном заявлении, что законопроект предназначен для защиты «национальных сетей связи от зарубежных противоборствующих сторон, помогая небольшим и сельским провайдерам беспроводной связи искоренить подозрительное сетевое оборудование и заменить его более безопасным».
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