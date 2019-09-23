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Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 2014

Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 2014

Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ.

Сообщается, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро.

Отметим, что Германия – третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По материалам Deutsche Welle
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