Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 2014

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Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро.
Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ.
Сообщается, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.
Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро.
Отметим, что Германия – третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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