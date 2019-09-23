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Физлиц-предпринимателей планируют освободить от двойного ЕСВ

Физлиц-предпринимателей планируют освободить от двойного ЕСВ

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 2166 об устранении дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ.

“Несмотря на то, что дискриминация в Украине запрещена, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» содержит противоречивые положения относительно отдельного круга плательщиков единого социального взноса”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Его цель – усовершенствовать нормы действующего законодательства относительно начисления и уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Что предлагают:

  • Освободить от уплаты за себя единого взноса, при условии взятия на учет физических лиц – предпринимателей и осуществления одного вида деятельности одновременно в качестве ФЛП и самозанятых лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лиц, которые осуществляют религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности.
  • Распространить льготы по уплате ЕСВ на пенсионеров, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.
По материалам Finance.UA
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