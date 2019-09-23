Физлиц-предпринимателей планируют освободить от двойного ЕСВ

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Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 2166 об устранении дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ.
“Несмотря на то, что дискриминация в Украине запрещена, Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» содержит противоречивые положения относительно отдельного круга плательщиков единого социального взноса”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Его цель – усовершенствовать нормы действующего законодательства относительно начисления и уплаты ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.
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