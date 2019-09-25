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За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)

За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)

По состоянию на 1 сентября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования составила 448,2 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше, чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 448,2 млрд грн. Для сравнения, на 1 августа 2019 года этот показатель составил 440,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2019 года:

  • вклады в национальной валюте – 252,9 млрд грн;
  • вклады в иностранной валюте – 195,4 млрд грн.

Полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. По сумме покрываются гарантиями Фонда 43,2% вкладов, что составляет 193,8 млрд грн.

Количество вкладчиков:

  • Общее количество на начало сентября 2019 года составляет 42,5 млн.
  • Вкладчики, вклады которых превышают 200 000 грн, составляют 406,5 тыс.
  • Общая сумма таких вкладов достигает почти 254,4 млрд грн.
  • Количество вкладчиков-ФЛП – почти 1,3 млн, или 3% всех вкладчиков.
  • Сумма средств вкладчиков-ФЛП в банках составляет более 27,5 млрд грн (6% от общей суммы вкладов).

По материалам Finance.UA
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