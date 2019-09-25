За месяц выросла сумма вкладов физлиц в банках (инфографика)

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По состоянию на 1 сентября 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования составила 448,2 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше, чем в предыдущем месяце.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 448,2 млрд грн. Для сравнения, на 1 августа 2019 года этот показатель составил 440,8 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2019 года:
Полностью защищенные вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. По сумме покрываются гарантиями Фонда 43,2% вкладов, что составляет 193,8 млрд грн.
Количество вкладчиков:
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